الأمن العام يحصد نتائج مميزة في بطولة الأردن الدولية المفتوحة للكاتا

عمان – الغد – حصد نشامى منتخب الأمن العام للكراتيه نتائج مميزة، في بطولة الأردن الدولية المفتوحة للكاتا الفردي والجماعي، والتى أقيمت منافساتها عن بعد نظرا لظروف جائحة فايروس كورونا .

ونجح النشامى بحصد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين، وسط منافسة شديدة وقوية مع أكثر من 150 لاعب ولاعبة يمثلون 13 نادي من 11 دولة وهي : الأردن ، مصر، العراق، السعودية، الإمارات، قطر، تونس، فلسطين، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، ترينداد وتوباغو، حيث جاءت النتائج الفنية للاعبي الأمن العام على النحول التالي :

فئة كاتا جماعي : الميدالية الذهبية بواسطة اللاعبين (صلاح الدين عمر، عبدالله عزام ومحمد نواف) .

فئة كاتا فردي : الميدالية الفضية بواسطة اللاعب علاء المومني .

فئة كاتا فردي : الميدالية البرونزية بواسطة اللاعب (انس مروان) .

فئة كاتا فردي : الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب (صلاح الدين عمر) .