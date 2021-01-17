الأمن العام يطلق مبادرة لغرس 100 ألف شجرة بمناسبة “المئوية”

عمان- الغد- رعى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اليوم الأحد، احتفال مديرية الأمن العام بيوم الشجرة، وإطلاق مبادرتها بزراعة 100 ألف شجرة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وشاركت كافة وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام بهذه المبادرة التي انطلقت من مركز أمن الجيزة، وفي ثمان مواقع رئيسية في أقاليم المملكة، وستستمر طوال العام 2021 لزراعة 100 ألف شجرة في جميع المحافظات.

وأكد اللواء الركن الحواتمة أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لارتباط الأردنيين وتعلقهم بأرضهم المعطاءة، التي رواها الشهداء بدمائهم الزكية وغرسوها أشجاراً غدت رمزاً للنمو والعطاء على مدار مسيرة 100 عام.

وأكد اللواء الحواتمة أن مديرية الأمن العام تستذكر هذه المناسبة من خلال خطط ومشاريع بدأت بتنفيذها للحفاظ على البيئة، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة والإسهام في تخضير المساحات، واستغلال جميع الأراضي المتوافرة زراعياً وبأفضل السبل الممكنة.