“الأمن العام” ينفي إيقاف ضابط في الأمن الوقائي عن العمل

غادة الشيخ

عمّان- نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول “إيقاف ضابط في الأمن الوقائي عن العمل تمهيداً لإحالته على التقاعد، على خلفية اتهامات بتعرية نجل أحد الموقوفين قبل أسابيع وتصويره عارياً” بحسب ما جاء على الصفحة.

وأهاب العقيد السرطاوي، في تصريح لـ”الغد”، بالمواطنين عدم تصديق ما يشاع من أخبار ومعلومات عارية عن الصحة، والتي لا تهدف سوى للإساءة إلى الأجهزة الأمنية الأردنية، داعياً إلى عدم الإلتفات إلى تلك الأخبار، وأن كل ما يتعلق بالأجهزة الأمنية من أخبار يجب أن يتم أخذها من المصادر الرسمية وليست من حسابات أغلبها وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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