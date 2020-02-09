الأمن العام ينفي شراء 200 سيارة جديدة مزودة برادارات

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ما يجري تداوله عن قيام الادارات المرورية بشراء ٢٠٠ مركبة جديدة بكاميرات جانبية هو عارٍ عن الصحة وغير صحيح .

واضاف الناطق الاعلامي انه منذ عام ٢٠٠٨م اُستعين بعدد محدود من المركبات للعمل كرادارات خاصة لمتابعة السرعات خاصة على الطرق الخارجية وبكاميرات مثبتة داخل المركبة وليست اسفلها .

واهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين ووسائل الاعلام استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تداول مثل تلك الاخبار او اعادة نشرها دون التوثق منها والرجوع للمصادر الرسمية المعتمدة لذلك .