الأمن العام يواصل حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان

عمان-الغد– واصلت مديرية الأمن العام حملة للتبرع بالدم بدأتها يوم أمس السبت وتستمر لعدة أيام، لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان.

ويشارك بالحملة عدد من مرتبات الأمن العام من قيادة قوات الدرك، وإدارة السير، وإقليم العاصمة، والشرطة المجتمعية، لسد احتياجات المركز وفقاً للشروط الصحية المطلوبة في مثل هذه الظروف.

وأشاد رئيس قسم المختبرات الطبية وبنك الدم في مركز الحسين للسرطان الدكتور ماهر الصغير، بهذه اللفتة الإنسانية من نشامى الأمن العام، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في تغطية النقص الحاصل في مخزون الدم وصفائح الدم في المركز نتيجة لإجراءات حظر التجوال وقلة عدد المتبرعين.