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الأمن العام يوضح بشأن إصابة عامل في العقبة – فيديو

منذ 15 دقيقة

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عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة حول اصابة احد العمال وهو بحالة حسنة، حيث تبين بعد التحرك للمكان ان اصابته ناتجة عن اشتعال عبوة بداخلها مبيد حشري أُلقيت داخل احدى حاويات القمامة اثناء قيامه بعمله وقام فريق متخصص من الدفاع المدني بالتعامل معها.

واضاف الناطق الاعلامي ان هناك من حاول استغلال تلك الحادثة ونشر اخبار خاطئة واشاعات حول حدوث انفجار كبير في ميناء العقبة وهو عارٍ عن الصحة، وسيتم ملاحقة كل من يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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