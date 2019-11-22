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الأمن العراقي يفتح ميناء أم قصر بالقوة بعد إغلاقه من قبل المحتجين

منذ 55 دقيقة

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البصرة – قال مسؤولون في ميناء أم قصر، إنّ قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله يوم الجمعة.

وذكرت المصادر لـ”رويترز” أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.

وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة. (رويترز)

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