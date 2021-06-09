الأمن: الفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول موجودة لدى حماية الأسرة

عمان- الغد- أكدت إدارة حماية الأسرة، ان الفتاة التي ظهرت في فيديو جرى تداوله، أمس الثلاثاء، بحالة جيدة وهي موجودة لدى حماية الاسرة الآن.

وقال ‏الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن ‏الفتاة التي ظهرت في فيديو جرى تداوله وادعت وجود خطورة على حياتها وتعرضها للضرب والايذاء من قبل ذويها، يوجد لديها ملف دراسة اجتماعية لدى ادارة حماية الاسرة ويتم متابعة حالتها باستمرار، موضحا ان آخر دراسة لمنزلها لمتابعة حالتها الاجتماعية كانت قبل ايام، وكانت بحالة جيدة ولا يوجد اية خطورة عليها.

واكد انه وبعد ان جرى تداول الفيديو، أمس، اصطحبت الفتاة لقسم حماية الاسرة في محافظة جرش وكانت بحالة جيدة ولا يوجد عليها اية علامات تدل على تعرضها للعنف، وكذلك لا يوجد اية مؤشرات حول وجود خطورة على حياتها.

وبين ان فريقا من حماية الاسرة والتنمية الاجتماعية يقوم بمتابعة الحالة الاجتماعية للفتاة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها وبما يضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف او التهديد مستقبلاً.