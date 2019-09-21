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الأمن: الفيديو الصادم ليس بالأردن

منذ 22 دقيقة

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عمان- الغد- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن التحقيقات حول مقطع فيديو جرى تداوله يظهر شخصا يضرب طفلة صغيرة قادت الى ان الحادثة وقعت في احدى دول الجوار ومن قبل شخص يحمل جنسية عربية.
واضاف الناطق الاعلامي ان ادارة حماية ستتواصل عبر القنوات الرسمية مع الجهات المعنية في تلك الدولة وايصال مقطع الفيديو لها لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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