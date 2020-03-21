“الأمن”: الفيديو المتداول لاعتقالات ليلية قديم وسيتم ملاحقة ناشره

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم رصد عدد من الاشخاص يحاولون نشر فيديو قديم مضى عليه سنوات لاعتقالات ليلية على احدى الدواوير في العاصمة ومحاولة الايهام بانه حدث اليوم في اطار ضبوطات الاشخاص الذين خرقوا الحظر .

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم ملاحقة كل من يثبت نشره او تداوله ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.