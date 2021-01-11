“الأمن”: الفيديو المتداول للإساءة للطفلين خارج المملكة

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي ان الفيديو الذي جرى تداوله اليوم الاثنين، وظهر خلاله طفلان تعرضا للاساءة والتربيط بواسطة حبال صور خارج المملكة .

وأكد الناطق الاعلامي ان ادارة حماية الاسرة فور ورودها مقطع الفيديو عملت على التأكد من مكان تصويره والاطفال الذين ظهروا خلاله حيث جرى استدعاء والد الطفلين الذي أكد بعد الاستماع لاقواله ان طفليه يقيمان مع والدتهما خارج المملكة .

وتابع الناطق الاعلامي ان ادارة حماية الاسرة ستقوم ووفق الاصول القانونية المتبعة بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة لمتابعة حالة الطفلين واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحمايتهما.