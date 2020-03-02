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“الأمن” القبض على امرأتين تورطتا بمقتل سيدة في عمان

منذ 26 دقيقة
القبض على سيدة -(تعبيرية)

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه بتاريخ 25-2-2020 اسعفت احدى السيدات الى المستشفى، حيث وصلت متوفية وجرى تحويلها الى الطب الشرعي حيث تبين وجود آثار شدة وعنف على جسدها،وباشر فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في القضية.
وأضاف الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وقع الاشتباه على امرأتين تربطهما بالمغدورة صلة نسب والقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفتا بقيامهما على اثر خلاف حصل بينهما وبين المغدورة اثناء وجودهما داخل منزلها بضربها وخنقها ولذن بالفرار عند فقدانها للوعي وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفهما 15 يوماً عن تهمة القتل العمد.

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