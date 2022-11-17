الأمن: القبض على شخص حاول سلب محل صرافة شمال العاصمة

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص حاول سلب أحد محلات الصرافة شمال العاصمة.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد مساء أمس لمديرية شرطة شمال عمان بدخول شخص مجهول وملثم لأحد محلات الصرافة وقيامه بإشهار سلاح ناري على العاملين داخل المحل ومحاولة سلب مبالغ مالية منهم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ولاذ بالفرار من المكان.



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية منذ اللحظة الاولى، وتمكن خلال ساعات معدودة وبعد جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية المشتبه به وبالبحث عنه جرى تحديد مكانه، وأُلقي القبض عليه واعترف بمحاولة سلب محل الصرافة تحت التهديد وما زال التحقيق جارياً معه.



–(بترا)