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الأمن المصري: قتلنا 8 إرهابيين في العريش

منذ 36 دقيقة
(أرشيفية)

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القاهرة- قالت وزارة الداخلية المصرية ان قوات الامن تمكنت اليوم الجمعة من القضاء على 8 عناصر إرهابية بعد تبادل لإطلاق النار أثناء ملاحقة المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش.
وأفادت الداخلية بورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.-(بترا)

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