الأمن الوقائي يضبط شخصاً يقلد معقمات لعلامات تجارية معروفة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في الأمن الوقائي، تمكنوا من ضبط شخص يقلد منتجات طبية معقمة، ويقوم بتعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية لشركات معروفة بدون ترخيص.

وبين أنه وبعد متابعة المعلومات الواردة، تمكنت فرق الأمن الوقائي المختصة من ضبط المشتبه به في شقة سكنية في لواء الرصيفة، عثر بداخلها على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة، ومعدات يتم استخدامها لمزج المواد وتصنيعها، إضافة إلى عدد كبير من العبوات الفارغة، والصناديق المعدة للتعبئة والتوزيع على المحال التجارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبوشر بالتحقيق