“الأمن”: تحرير 2401 مخالفة لأوامر الدفاع

عمان-الغد- حررت كوادر مديرية الأمن العام 2401 مخالفة لأوامر الدفاع خلال يوم الثلاثاء، منها 2379 مخالفة لأشخاص لعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى 22 مخالفة للمنشآت والمحال التجارية لم يلتزم القائمون عليها بتنفيذ أوامر الدفاع داخل منشآتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الأمنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية.

وأكد الناطق الإعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف بشكل يومي وفي كافة مناطق المملكة.

داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.