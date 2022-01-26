البترا والشوبك والنقب تشهد تساقطا كثيفا للثلوج والطرق سالكة بحذر

حسين كريشان

معان – تشهد مناطق لواء البترا والشوبك ورأس النقب في محافظة معان الان الاربعاء ، بدء تساقط الثلوج بكثافه ،

وتسبب تساقط الثلوج في لواء البترا والشوبك وراس النقب باغلاقات محدودة للطرق الرئيسية والفرعية فيهما.

فيما شهدت باقي مناطق المحافظة في قري النعيمات ومناطق البادية الجنوبية تساقطا متقطعا للثلوج واجواء شتوية بارده وضباب كثيف ممزوجة بالمطر والضباب بين الحين والآخر ودرجات الحراره دون الصفر المئوي ، والذي يميل للانجماد.

وسارعت كوادر واليات سلطة اقليم البترا وبلديات المحافظة ومديريات الاشغال العامة الى مواصلة عملها منذ بدء تساقط الثلوج باعادة فتح الطرق المغلقه، بسبب تساقط الثلوج .

رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات ، اكد إن كوادر السلطة وآلياتها كانت تعمل على مدار الساعه وهي في حالة طوارئ وتاهب قصوى وعملت على فتح الطرق المغلقة في مناطق اللواء كما عملت على تأمين الحافلات السياحية لضمان وصولهم للمدينة الأثرية بكل سهولة ويسر.

من جهته، أكد مدير أشغال محافظة معان، المهندس وجدي الضلاعين، أن المناطق الأكثر تساقطا للثلوج هي منطقة البترا ورأس النقب والشوبك في معان،

وأشار الضلاعين إلى أن بعض المناطق في المحافظة تشهد زخات مطرية وضبابا كثيفا دون وضوح الرؤية الأفقية، مبينا أن الطرق جميعها سالكة بحذر شديد.

ولفت إلى أن كوادر وآليات الأشغال العامة والبلديات جميعها في الميدان لمتابعة مجريات الظروف الجوية والتعامل مع أي إغلاقات للطرق قد تحدث مع اشتداد تساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة لاستدامة السير على طرق المحافظة كافة.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال ان الثلوج بدات تتساقط مع دخول المنخفض الجوي اجواء المملكة في محافظات الكرك والطفيلة ولواء الشوبك وراس النقب والطرق هناك سالكة بحذر شديد .

وتدعو مديرية الامن العام الجميع للالتزام بكل ما صدر من تحذيرات وعدم الخروج من المنازل واستخدام المركبات الا للضرورة القصوى .