الأمن تطلق حملة توعوية حول المخدرات بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن والجمعية الملكية

عمان-الغد– أطلقت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات اليوم حملة التوعية المشتركة للعام 2020م من آفة المخدرات والتي ستنفذها بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن والجمعية الملكية للتوعية الصحية في كافة مناطق المملكة بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة ورئيس هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة ورئيس الجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة ورئيس ملتقى بناة المستقبل عصام الزواورة وعدد من ممثلي هيئة شباب كلنا الأردن في جميع محافظات المملكة .

وقال الطراونة خلال إيجاز قدمه عن واقع مشكلة المخدرات أن المملكة الأردنية الهاشمية ستبقى سدا منيعا لمرور آفة المخدرات ودرعا حصينا للحيلولة دون دخولها للوطن مشيرا بذلك إلى الأدوار التي تقوم بها الإدارة من خلال محاور عملها العملياتية والتوعوية والعلاجية وان العمل المشترك مع قواتنا المسلحة كان له الأثر الواضح في محاربة آفة المخدرات وإلقاء القبض على العديد من التجار والمروجين وتوديعهم للقضاء، مشيرا إلى أن التعامل بالمواد المخدرة سواء الاتجار أو الترويج أو التعاطي يشكل خطرا على المجتمع لما لهذه الآفة من ارتباط بالجرائم الأخرى وان متعاطي المخدرات قد يرتكب أي جريمة من الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الأموال أو الأعراض.

وأكد الطراونة أن على جميع فئات المجتمع الوقوف صفا منيعا بجانب العاملين في الإدارة وخاصة الشباب منهم باعتبار أنهم سر نهضة الأمم ودعائم تقدمها فلا بد من تحفيز طاقاتهم واستغلالها في مكافحة آفة المخدرات بشتى أشكالها وأنواعها وذلك لما يمتلكونه من مقومات تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع وتميزهم عن باقي الفئات ، مشيدا بالاداور التي تقوم بها هيئة شباب كلنا الأردن و الجمعية الملكية للتوعية الصحية في التشارك مع الإدارة في هذه الحملة التي ستستهدف كافة محافظات ومناطق المملكة والجامعات والمعاهد التدريبية والهيئات الشبابية من خلال عقد المحاضرات والندوات وورش العمل للوصول إلى بيئة خالية من سموم المخدرات ومخاطرها.

وقال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة أن الهيئة تؤمن إيمانا مطلقا بدور الشباب في الوقوف بوجه محاولات انتشار هذه الآفة الخطرة المدمرة وذلك باعتبار أن الشباب الشريحة الأكبر والأوسع انتشارا في المجتمع والأكثر عرضة لمخاطر المخدرات بالإضافة إلى انه يجب الاستفادة من إمكاناتهم والتركيز عليها في جانب التوعية ضد مخاطر المخدرات بما يسهم في عمليات الإصلاح والتنمية المستدامة ومكافحة الجريمة والحد من انتشارها.

من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة أن شراكتنا مع مديرية الأمن العام مستمرة في عدة مجالات مهمة ومن أبرزها حماية المجتمع والشباب من أخطار آفة المخدرات من خلال التوعية المستمرة مستذكرةً بذلك مبادرة (تحصين) التي أطلقت قبل عدة أعوام لتحصين الشباب من مضار المخدرات والوقاية منها ، داعية كافة الفعاليات الشبابية الراغبة في المساهمة بالقضاء على آفة المخدرات للعمل سويا وتطبيق أفكارهم النيرة ومبادراتهم في نشر الوعي والثقافة المجتمعية حول أخطار المخدرات وآثارها السلبية.

واشتمل حفل الإطلاق على عرض لمادة فلمية تحت عنوان (45 عاما من العطاء ) وضح خلالها حجم الانجازات التي تحققت في مجال محاربة هذه الآفة والجوانب التوعوية والعلاجية التي حققتها الإدارة، كما ودار نقاش موسع تم من خلاله الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، تلاه جولة في المعرض التوعوي والمتحف المتنقل (الحافلة) للإطلاع على أنواع المواد المخدرة والإنجازات التي حققتها الإدارة مؤخراً.