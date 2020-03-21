“الأمن”: تعاملنا اليوم مع 3322 حالة مرضية و1456 لمرضى الكلى

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان مركز القيادة والسيطرة 911 قد تعامل منذ الساعة السابعة من صباح هذا اليوم مع 3322 حالة مرضية و1456 حالة لمرضى غسيل الكلى ، حيث جرى التعامل معها من قبل كوادر الدفاع المدني وتامين وصولهم للمستشفيات.

وأكد أن المركز استقبل 172 الف مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ الموحد 911 نتج عنها حوالي 12849 الاف بلاغ ، جرى التعامل معها مباشرة .

وطلب الناطق الاعلامي من كافة الاخوة المواطنين ولاتاحة الفرصة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة والضرورية عدم الاتصال بمركز القيادة والسيطرة 911 الا عند الحاجة والضرورة