آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمن”: 186 ألف مكالمة على هاتف الطوارئ 911 منذ صباح اليوم

منذ 33 دقيقة
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تعاملنا مع 6336 حالة مرضية و 809 غسيل كلى

نجدد الدعوة لعدم الاتصال بالمركز الا عند الحاجة والضرورة .

عمان-الغد– ا قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مركز القيادة والسيطرة 911 قد استقبل ولغاية الساعة السادية من مساء هذا اليوم 186 الف مكالمة هاتفية على رقم 911 .
وأضاف أنه جرى التعامل منذ الصباح مع 6336 حالة مرضية و 809 حالة لمرضى غسيل الكلى جرى مساعدتهم وتامين وصولهم للمستشفيات عن طريق كوادر الدفاع المدني .
وأكد الناطق الاعلامي انه ما زالت ترد للمركز وعبر هاتف الاتصال الموحد اتصالات لامور خدمية لا علاقة لها باية حالات ملحة او طارئة او حالات مرضية مما يبب اعاقة في العمل داعيا الجميع ولاتاحة الفرصة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة والضرورية عدم الاتصال بمركز القيادة والسيطرة 911 الا عند الحاجة والضرورة

مقالات ذات صلة

السفارة الإماراتية تدعو مواطنيها في الأردن إلى التواصل معها

منذ 34 ثانية
شوارع خالية من المارة منذ الأسبوع الماضي في مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا بسبب كورونا

ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين لمكافحة “كورونا”

منذ 10 دقائق
سجن - تعبيرية

ضبط نحو 15 شخصا خالفوا حظر التجول في معان

منذ 12 دقيقة

تعميم على البلديات بحجز الحيوانات الأليفة-وثيقة

منذ 19 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock