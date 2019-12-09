الأمن يوقع اتفاقية مع زين لإطلاق مشروع مركز الابتكار والتطوير في المديرية

عمان- الغد- وقعت في مديرية الأمن العام اليوم مذكرة تعاون بين مديرية الأمن العام وشركة زين لإطلاق مشروع مركز الابتكار والتطوير لمديرية الأمن العام وتجهيز اربع محطات ترخيص مركبات وسواقين جديدة، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود و الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم ومساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط وموظفي شركة زين.

وقال اللواء الحمود أن الشراكة بين مديرية الأمن العام وشركة زين تأتي ترسيخا للتوجيهات الملكية السامية حول ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يصب في تحقيق المصلحة العامة ويخدم تلك المؤسسات في القيام بواجباتها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة زين ممتد منذ سنوات في عدد من المجالات بما ساهم في تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.

وبين الحمود بأن تأسيس مركز الابتكار والتطوير لمديرية الأمن جاء تلبيةً لمتطلبات المديرية المتمثّلة بضرورة وجود هذا المركز الذي سيكون له دور كبير في عمليات التطوير في المديرية، وإطلاق العنان للأفكار الخلّاقة والابتكارات الجديدة من قبل مرتبات الأمن العام والمواطنين والجهات والمؤسسات الأردنية والسعي نحو تطويرها وتوظيفها بما ينعكس على الأداء الشرطي ومستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن تجهيز محطات الترخيص المتنقلة الجديدة يأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إليهم بالقرب من أماكن تواجدهم وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم حرص الشركة على إدامة التعاون مع مديرية الأمن العام وتسخير إمكاناتها وتقديم كل سبل الدعم الممكنة، لرفد هذا الجهاز المميز والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معرباً عن سعادته بالشراكة الممتدة التي تجمع الطرفين لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، ولدعم جهود الأمن العام في مختلف المجالات.