“الأمن”: جميع الطرق في المملكة سالكة

عمان – أكدت إدارة السير المركزية ان جميع الطرق داخل العاصمة سالكة ولا يوجد أي اغلاقات تذكر نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وقال رئيس شعبة سير عمان العقيد رائد العساف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان حركة السير في جميع شوارع العاصمة تسير بشكل طبيعي، داعيا السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتأكد من صلاحية المركبات قبل استخدامها في مثل هذه الأجواء والالتزام بقواعد السير ومتابعة النشرات الجوية والمرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

من جانبه أكد رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي، ان جميع الطرق الخارجية سالكة، مشيرا ان طرق اربد عمان واربد المفرق وطريق الازرق العمري وشارع الاردن وشارع ال 100 ، وطريق دير علا والشونة تشهد تساقطا غزيرا للامطار.

واضاف أن مختلف مناطق المملكة تشهد أمطاراً غزيرة ، داعيا المواطنين الى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف .

ودعا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وإستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار وضباباً بين الحين والآخر، والإمتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم ، والإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال الحاجة أو الإستفسار. –(بترا)