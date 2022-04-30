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الأمن: جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الصحراوي بحاجة لحذر شديد

9:30 م2022-04-30

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دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيما على الطريق الصحراوي .
وأكدت المديرية أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطريق الصحراوي من ضبعه باتجاه الجنوب والعكس بحاجة لحذر شديد بسبب تدني مدى الرؤية.
‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم. -(بترا)

9:30 م2022-04-30
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