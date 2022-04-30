الأمن: جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الصحراوي بحاجة لحذر شديد

دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيما على الطريق الصحراوي .
وأكدت المديرية أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطريق الصحراوي من ضبعه باتجاه الجنوب والعكس بحاجة لحذر شديد بسبب تدني مدى الرؤية.
وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم. -(بترا)
دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيما على الطريق الصحراوي .