الأمن: جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الصحراوي بحاجة لحذر شديد

دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيما على الطريق الصحراوي .

وأكدت المديرية أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطريق الصحراوي من ضبعه باتجاه الجنوب والعكس بحاجة لحذر شديد بسبب تدني مدى الرؤية.

‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم. -(بترا)