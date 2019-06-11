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الأمن: حادثة سلب موظف بريد غور الصافي “مفتلعة”

منذ ساعتين
(تعبيرية)

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “إن بلاغا ورد أمس لقسم بحث جنائي الكرك بإسعاف أحد الأشخاص والذي يعمل في مكتب بريد غور الصافي للمستشفى بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين وسلب مبلغ 8 آلاف دينار كانت بحوزته وتعود لمكتب البريد”.
وأضاف الناطق الإعلامي، “أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات بات لدى المحققين مؤشرات أن الحادثة مفتعلة وأن ذلك الشخص لم يتعرض لأي اعتداء حيث جرى التحقيق معه واعترف بافتعال الحادثة لوجود نقص مالي لديه وأنه قام بإيذاء نفسه وأنه لم يتعرض لأي اعتداء وما زال التحقيق جار”.

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