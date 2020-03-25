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“الأمن”: حظر التجول بعد الساعة 6 يشمل من يحملون تصاريح الحركة

منذ دقيقة واحدة

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عمان-الغد- أعلنت مديرية الأمن العام أن حظر التجول بعد الساعة السادسة مساءا يشمل من يحملون تصاريح تخولهم المسير .
راجية من جميع من يحملون تصاريح الحركة عدم التنقل او استخدم مركباتهم بعد السادسة مساءا ، حيث صدرت التعليمات لجميع الدوريات نقاط الغلق باعتبار تلك التصاريح موقوفة بعد الساعة السادسة مساءا لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحجر المركبة وتحويل الاشخاص للمركز الامني المختص لكل من يخالف ذلك .
وأهابت بالجميع الالتزام تجنبا لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية .

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