“الأمن”: حظر التجول بعد الساعة 6 يشمل من يحملون تصاريح الحركة

عمان-الغد- أعلنت مديرية الأمن العام أن حظر التجول بعد الساعة السادسة مساءا يشمل من يحملون تصاريح تخولهم المسير .

راجية من جميع من يحملون تصاريح الحركة عدم التنقل او استخدم مركباتهم بعد السادسة مساءا ، حيث صدرت التعليمات لجميع الدوريات نقاط الغلق باعتبار تلك التصاريح موقوفة بعد الساعة السادسة مساءا لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحجر المركبة وتحويل الاشخاص للمركز الامني المختص لكل من يخالف ذلك .

وأهابت بالجميع الالتزام تجنبا لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية .