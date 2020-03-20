“الأمن”: سنتابع كل من ينشر صورا ونصوصا ساخرة تثير النعرات وتنال من اللُحمة الوطنية

عمان-الغد- حذرت مديرية الأمن العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر كل ما من شانه إثارة النعرات وإساءات والنيل من اللحمة الوطنية، ويؤدي إلى تعكير صفو الأمن والنظام العام والسلم المجتمعي وتؤثر سلبا على جهود التصدي لمرض كورونا.

ولفتت المديرية في بيانها أنه تم رصد عدد من المنشورات والصور والنصوص الساخرة التي جرى تداولها وتذكي النعرات بين المواطنين على أسس مناطقية مرتبطة بانتشار إصابات كورونا. وباشرت وحدة الجرائم الالكترونية بمتابتعها لضبط كل من يقوم بنشرها وتداولها وتحويلهم للقضاء. ودعت المديرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتفكير جيدا وبمنتهى المسؤولية قبل نشر وتداول أية صور أو فيديوهات توحي بأنها مادة ساخرة، إلا أنه في الواقع تحمل رسائل تثير النعرات خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأردن ويتطلب ترسيخ اللحمة الوطنية والتضامن الشعبي لرفد الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.