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الأمن: سنطبق القرارات الحكومية وبالقوة المناسبة عند الضرورة

منذ ساعتين
مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام

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عمان- الغد- أكدت مديرية الأمن العام في بيان صادر لها اليوم أنه ستعمل على مراقبة وإنفاذ جميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للتعامل مع فيروس كورونا .

وحسب البيان فإنه قد صدرت التعليمات والأوامر المشددة لكافة وحدات وإدارات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، للمباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم بما فيها منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن ، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وأكدت المديرية ثقتها بوعي المواطن والتزامه بتنفيذ التعليمات مشددة على أنها ستستخدم كافة الوسائل المتاحة دون تهاون بما فيها استخدام القوة المناسبة لإنفاذ كافة القرارات الهادفة إلى حماية المواطن والحفاظ على سلامته.

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