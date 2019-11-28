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الأمن: سنلاحق قانونيا كل من اساء لرجال السير

منذ ساعتين

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عمان- الغد-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان هناك من يحاول تضليل الراي العام والاساءة للاجهزة الامنية المعنية بالمحافظة على امن الوطن والمواطن، حيث قام باستخدام ونشر فيديو لرجال الامن العام وهم يقومون بواجبهم بحماية احدى المسيرات التي يقوم بها مجموعة الاشخاص من المتعطلين عن العمل في وسط البلد ومحاولة ايهام الناس من خلال مسج مرافق للفيديو بان هذه المسيرة يقوم بها رجال السير .

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الشائعات والتاكد من كل ما يردهم من فيديوهات واخبار قبل تداولها ونشرها .

مؤكدا ان وحده الجرائم الالكترونية باشرت بتتبع ورصد كل من قام بنشر وترويج هذا الفيديو بقصد اثارة وتضليل الراي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

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