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الأمن: سيحاسب من ينشر إشاعات حول إصابات الكورونا

منذ 15 دقيقة

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عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت تتبع عدد من التسجيلات الصوتية التي جرى تداولها عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وحملت إشاعات ومعلومات غير صحيحة حول إصابات الكورونا، أثارت الهلع والخوف بين المواطنين واثرت على الامن والسلم المجتمعي.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بنشر مثل تلك التسجيلات والمعلومات غير الموثوقة .
وأهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات المجهولة وعدم تداولها او اعادة نشرها واعتماد ما يصدر معلومات وبيانات تصدر عن الجهات الرسمية التي تقوم باستمرار بنشر كل ما يهم المواطن من معلومات حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا من تحذيرات وارشادات واعداد الاصابات وكيفية التعامل معه .

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