الأمن: ضبط شقيقين أطلقا النار في مشاجرة بمنطقة الهاشمي

ضبطت الأجهزة الأمنية شقيقين أطلقا النار في مشاجرة بمنطقة الهاشمي، وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة شمال عمان مساء الثلاثاء، حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوسط التجاري في منطقة الهاشمي إثر خلافات بينهم، حيث نتج عن ذلك إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة بالشارع العام، وتم إسعافهم للمستشفى، واصفا حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة.

وأكّد الناطق الإعلامي أن شقيقين اشتركا بالمشاجرة وأطلقا العيارات النارية ولاذا بالفرار وتواريا عن الأنظار، إذ جرت متابعتهما وتحديد مكان وجودهما في منطقة البقعة، وجرى التوجه للمكان وضبطهما وبوشرت التحقيقات معهما، إضافة إلى أطراف آخرين تم ضبطهم واشتركوا في المشاجرة.