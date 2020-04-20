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الأمن: ضبط 283 مركبة و755 شخصا خالفوا أوامر الحظر

منذ ساعة واحدة
دورية

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن كوادر المديرية ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية 755 شخصا بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأضاف الناطق الاعلامي في بيان أن الكوادر ضبطت أيضا 283 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل، مبينا أنه سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واكد الناطق الاعلامي أن كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، مشددا على أنه لا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

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