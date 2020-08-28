“الأمن”: ضبط 747 شخصا و185 مركبة بمخالفات للحظر الشامل والجزئي

عمان الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة ١١ من مساء يوم امس ، تمكنت من ضبط ٧٤٧ شخصاً خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات ، كما وجرى ضبط ١٨٥ مركبة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كافة الاشخاص والمركبات .

واكد الناطق الاعلامي انه فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات فقد تعاملت مختلف مديريات الشرطة في المملكة مع ١٤ حفلاً ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعاً وضبط اصحابها ومنظميها واعداد من المشاركين بها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.