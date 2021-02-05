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الأمن: فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن 3 مفقودين حاصرتهم السيول برويشد

منذ 52 دقيقة

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد فجر اليوم بمحاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة اشخاص (بحسب البلاغ ) في منطقة الرويشد ( بعد سد برقع ) وتحركت فرق البحث والانقاذ للمكان وباشرت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة .

واضاف الناطق الاعلامي انه عُثر على جثة تعود لاحد الاشخاص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين انه شقيق احدهم .

واكد الناطق الاعلامي ان فرق البحث والانقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية .

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