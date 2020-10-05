“الأمن”: فرق تفتيشية فورية على المنشآت والأماكن العامة

عمان – الغد – مدير الأمن العام يوعز بتشكيل فرق تفتيشية فورية من مختلف تشكيلات ووحدات الأمن العام للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات الفورية المشددة بحق المخالفين لأوامر الدفاع .

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة للمساعد للعمليات بالعمل الفوري على تشكيل فرق تفتيش من كافة تشكيلات ووحدات الأمن العام والعمل على مدار الساعة في مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمطاعم والاماكن العامة وأماكن التجمعات واتخاذ الاجراءات الفورية والحازمة بحق المخالفين لأوامر الدفاع وإغلاق المنشآت المخالفة وتحويل كافة المخالفين للقضاء.

داعياً الجميع للالتزام بما صدر من أوامر دفاع وحماية أنفسهم والآخرين وداعياً اصحاب المنشآت التجارية على مختلف انواعها الى اتباع الاجراءات الصحية داخل منشآتهم وضمان الالتزام بالتباعد وارتداء ادوات السلامة العامة حماية لمرتادي تلك المنشآت وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحقهم.