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الأمن: فيديو إطلاق النار على “دوار” ليس في الأردن

منذ 45 دقيقة

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عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن هناك من يروج لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق نار كثيف على حرم دوار بأنه قد حصل في الأردن وتحديدا في مدينة اربد ، مؤكدا أن هذا المقطع قد جرت أحداثه في أحد المدن العربية.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم تداول ذلك المقطع والتأكد قبل نشر أية مواد أو مقاطع فيديو من مصادرها الموثوقه .

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