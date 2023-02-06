الأمن: قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار الكثيف

جددت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين مع اقتراب دخول المنخفض الجوي والمتوقع أنْ يشهد تساقطاً غزيراً للأمطار في مختلف مناطق المملكة، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتنقل بين محافظات المملكة وتجنّب الاقتراب من مجاري السيول والأودية تجنباً لحدوث أيّ مكروه -لا قدَّر الله-.

واكدت انه تم قطع مؤقت للسير على الطريق الصحراوي ( ضبعه – القطرانة ) بسبب الغبار الكثيف.

كما تُحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة لا سيّما في بعض المناطق الجنوبية والشرقية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت على ضرورة الالتزام بقواعد السير وتفقّد المركبات قبل استخدامها للتأكد من مدى جاهزيتها للمسير في مثل هذه الظروف ، واتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع لخدمتهم وتقديم الإرشادات والمساعدة لهم، مهيبةً بالإخوة المواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ، وتهوية المنازل بين الحين والآخر وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إنْ دعت الحاجة لذلك.