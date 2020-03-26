الأمن: كل ما يروّج عن عجلون “عارٍ عن الصحة”

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان هناك من يحاول ترويج فيديوهات قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحداث امنية في محافطة عجلون قديمة في محاولة للايهام أنها حديثة، مؤكدا أن كل ما يتم ترويجه هو غير صحيح وعارٍ عن الصحة وانه لم يتم التعامل مع اية احداث في محافظة عجلون.

واضاف الناطق الاعلامي انه يجري التحقيق ومتابعة ما يتم نشره وتداوله لتحديد كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر مثل تلك الإشاعات او الفيديوهات القديمة ومحاولة الإيهام بأنها حديثة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بذلك .