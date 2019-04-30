الأمن: لا أعمال تخريب في مقبرة باليادودة

عمان- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، عدم وجود أي أعمال تخريب بمقبرة تعود لاحدى العائلات في منطقة اليادودة في اعقاب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص موضحا ان الكشف عليها بين انه لا يوجد ما يدل على حدوث اي عمل بفعل انسان وان ما تم مشاهدته يتوافق مع العوامل الطبيعية.

وقال السرطاوي في بيان اليوم الثلاثاء، انه على اثر تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وجود اعمال تخريب بمقبرة احدى العائلات في منطقة اليادودة ، تحرك على الفور فريق من المختبر الجنائي والامن الوقائي والبحث الجنائي باشراف من مدير شرطة جنوب عمان للكشف على الموقع والتأكد مما ورد في المنشور.

واضاف انه من خلال الكشف على الموقع من قبل فريق مسرح الجريمة من ادارة المختبرات والأدلة الجرمية شوهد قطعة من الرخام الابيض على احد القبور متعرضة للكسر بشكل منتظم الحواف وعلى تلك الحواف اثار اتربة وعوامل طبيعية (عفن ) تدل على ان قطعة الرخام سقطت بعامل الزمن دون التعرض للدفع او الكسر من قبل جسم صلب.

كما شوهدت اثار سوائل ناتجة عن تحلل لجثة حيوان بالقرب من قبر آخر تفوح منه رائحة كريهة مما يدل على ان الحيوان نفق منذ فترة دون وجود آثار لاقدام حديثة في الموقع . واكد الناطق الاعلامي انه بعد الكشف على الموقع خلص فريق مسرح الجريمة الى ان ما تم مشاهدته يتوافق مع العوامل الطبيعية.-(بترا)