“الأمن”: لا شبهة جنائية بدفن أجنة في كفرابيل

دير ابي سعيد – قال مصدر أمني في لواء الكورة، إن التحقيقات التي أجراها مركز أمن اللواء اليوم السبت حول ظروف العثور على قبر لأجنة دفنوا حديثاً في مقبرة كفرابيل، كشفت عدم وجود أي شبهة جنائية بدفن أجنة توأم في قبر واحد.

وأضاف المصدر ، أن التحقيقات والكشف على جثتي التوأم من قبل مدعي عام اللواء، بعد استخراج الجثث من القبر الذي تعرض للنبش من مواطنين في البلدة بينت أن الجثث أخرجت من مستشفى عام بعد عملية إجهاض تعرضت لها والدتهم وخروجهم من المستشفى كان حسب الأنظمة المتبعة وتولى والدهم دفنهم سريعاً في القبر دون إبلاغ أحد وتم بعد التحقق من ذلك إعادة دفن جثث الأجنة في قبرهم.

وكان مواطن قد عثر في بلدة كفر أبيل، اليوم السبت، على قبر مجهول الهوية في مقبرة البلدة التابعة لمحافظ إربد.

حيث تم العثور على أجنة غير مكتملين النمو حديثين الولادة وعلى الفور تم إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي. -(بترا)