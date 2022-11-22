الأمن: لا وفيات وإصابات بالغة بحوادث السير الاثنين

ذكر التقرير المروري اليوم الثلاثاء أبرز جهود “نشامى” الإدارات المرورية والمستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالإنتشار المبرمج والمكثف لرجال المرور ضمن المنظومة المرورية المعتادة من استعداد للنشامى وإزالة العوائق وتفقد الاختصاص والتعامل بحرفية مع وقت الذروة لتسهيل مهمة المواطنين وتأمين وصولهم لمراكز عملهم بسهولة ويسر.

وبين التقرير المروري لإذاعة الأمن العام، أن كوادر الإدارات المرورية تعاملت مع حركة نشطة وكثافة مرورية على مختلف الطرق ضمن المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات وكاميرات المراقبة، مشيراً إلى عدم وجود وفيات أو إصابات بالغة بسبب حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك يعود إلى وعي المواطن والتزامه بقواعد وأولويات السير.

وأضاف التقرير أن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة تسبب بحادث صدم بين صهريج محمل بمادة الفسفوريك ومركبة شحن محملة بالخضار ما بعد الجمرك في وادي اليتم، نتج عنه إعاقة للمسرب الأيسر إثر استقرار الصهريج في منتصف الشارع واستقرار المركبة على الجزيرة الوسطية وسقوط جزء من حمولتها على الشارع العام.

وأكد أن المحطات الأمنية المنتشرة على مختلف الطرق الخارجية تعمل ضمن جاهزة عالية وبتواجد “نشامى” الدفاع المدني لاتخاذ الإجراء الصحيح ما أمكن فيما يتعلق بالحالات المرضية، حيث تم إسعاف شخص توجه لإحدى المحطات الأمنية يعاني من ضيق في الصدر.

وأشار التقرير إلى ضرورة التأكد من صلاحية المركبة قبل المسير على الطرق وترك مسافة أمان أثناء القيادة وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه لتجنب حوادث السير أو الانزلاقات في ظل الظروف الجوية السائدة.

ولفت إلى أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية وضمن الرقابة المرورية على مختلف الطرق، ضبط “نشامى” المرور عدة مخالفات خطرة كالسير بسرعات عالية والمسير بعكس اتجاه السير وتجاوز للإشارة الضوئية وعدم التقيد بالمسرب والحمولات الخطرة حيث تم ضبط مركبة شحن (بكب اب) محمل بـ12 راكباً، وتم إجراء اللازم بحق السائق.

ودعا التقرير المروري سائقي الحافلات إلى ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة والتأكد من تثبيتها بإحكام، حيث تسبب عدم تثبيت الحمولة بسقوط جزء من حمولة ألواح خشبية تسبب بإعاقة للمسرب الأيمن على الطريق الصحراوي.