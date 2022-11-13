الأمن للأردنيين: انتهجوا السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

تهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وتدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.

كما تدعو إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة.

وتهيب بالمواطنين الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة عند تشغيلها على اختلاف أنواعها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى

وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.