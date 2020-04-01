الأمن محذرًا المواطنين: حجز المركبة وتحويل السائق للإدعاء العام

عمان- الغد- حذرت مديرية الامن العام المواطنين، اليوم الأربعاء، أنه واعتبارًا من صدور أمر الدفاع رقم ٥ أصدرت التعليمات المباشرة بتنفيذ تلك الأوامر بشكل مباشر وحازم ودون تهاون أو تمييز.

وأكدت أنه سيتم تكثيف الرقابة على حركة المركبات وضبط كل من يقوم باستخدام مركبته وحجز المركبة إضافة لإلى إرسال السائق للإدعاء العام لخرقه أوامر الدفاع كما وسيتم اتخاذ ذات الاجراء بحق المركبات المصرح لها في حال خالف سائقها أوامر الدفاع بوحود أكثر من شخص داخلها إذا لم تكن مهمتهم تقتضي ذلك.

وأهابت بالجميع الالتزام بكل ما يصدر من أوامر وفق قانون الدفاع لعدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية.