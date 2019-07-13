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“الأمن” و”الهندسة الملكي” يتعاملان مع مخلفات خطرة في الشمال

منذ ساعتين

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن وجود مخلفات للامن الداخلي في عدد من مناطق اقليم الشمال حيث ستقوم الاجهزة المعنية وبدعم من سلاح الهندسة الملكي بالتعامل مع تلك المخلفات اعتبارا من مساء هذا اليوم.

وتهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين ضرورة التعاون مع الاجهزة المعنية اثناء قيامها بالتعامل مع تلك المخلفات والالتزام بالتعليمات الصادرة منهم وكذلك الابلاغ عن اية مشاهدات لمثل تلك المخلفات الخطرة ، حفاظا على الارواح ولمساعدة الاجهزة الامنية اثناء تأدية عملها .

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