الأمن يتعامل مع 1445 جريمة الشهر الماضي

التعامل مع 1471 قضية منها 437 قضية ترويج واتجار القي القبض خلالها على 788 مروجاً وتاجراً .

الاستجابة لـ39748 حالة اسعاف ، و1114 حالة اطفاء و 3304 حالات انقاذ .

تنفيذ قوات الدرك 2295 واجبا في مختلف مناطق المملكة .

التعامل مع 217378 اتصالا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 .

اعلنت مديرية الامن العام الاحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر كانون الثاني / 2022.

1.المحور الجرمي

تعاملت مديريات الشرطة والمراكز الامنية وإدارتا البحث الجنائي والأمن الوقائي خلال شهر كانون الثاني /2022 مع 1445 جريمة جنائية وجنحوية ، احيلت منها 1249 قضية للقضاء وكانت نسبة اكتشاف تلك الجرائم 86% .

كان ابرز تلك القضايا التعامل مع 7 قضايا قتل اكتشفت جميعها ، و67 قضية للشروع بالقتل والإيذاء البليغ و 248 قضية سرقة جنائية وقضيتين للقتل الخطأ و498 قضية سرقة جنحوية و173 قضية احتيال و45 قضية سرقة سيارات .

2. مكافحة المخدرات : ما زالت ادارة مكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها لملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة لا سيما فيما يتعلق بالاتجار والترويج الداخلي والتهريب حيث تم التعامل خلال شهر كانون الثاني مع

1471 قضية منها 437 قضية ترويج واتجار القي القبض خلالها على 788 مروجاً وتاجراً ، منهم 31 غير اردني

وضبط خلال تلك القضايا كميات كبيرة من السموم المخدرة وعلى النحو التالي :

6 مليون و 253 الف حبة مخدرة و حشيش مخدر 98 كغم ، حشيش صناعي 9 كغم ، 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة .

وكان للقوات المسلحة الاردنية الدور الاكبر في ضبط كميات كبيرة من تلك المواد من خلال جهودهم على مدار الساعة في التصدي للمهربين عبر الحدود .

3.الدفاع المدني :

استجابت مديرية الدفاع المدني عبر مديرياتها وأقسامها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر كانون الثاني /2022 لـ 39748 حالة اسعاف و 1114 حالة اطفاء لحرائق و3304 حالات انقاذ ، كما وتعاملت مع نقل 4251 حالة لمرضى الكلى ، و873 حالة اسعاف ونقل لمرضى كورونا وغطت كوادر المديرية 398 نشاطا اجتماعيا ورياضيا في مختلف محافظات المملكة تحسبا لاي طارئ اثناء انعقادها .

وفيما يتعلق بعمليات التطهير البيولوجي لمواجهة فيروس كورونا فقد نفذت الفرق المتخصصة 65 عملية تطهير لمؤسسات ومنشآت ، و22206 تطهير لآليات خاصة على المعابر الحدودية .

4. قوات الدرك :

ونفذت قوات الدرك خلال شهر كانون الثاني 2295 واجبا وفي مختلف محافظات المملكة، وساندت قوات الدرك كافة وحدات وتشكيلات الامن العام خلال واجباتهم المختلفة، وتنوعت تلك الواجبات بين العملياتي والاجتماعي والانساني .

5. المحور المروري

إذ تعاملت ادارة السير مع 741 حادثا مروريا نتج عنها اصابات بشرية .

ومن خلال حملاتها على المخالفات الخطرة ضبطت 3926 مخالفة لقطع الاشارة الضوئية الحمراء و 327 مخالفة للقيادة بصورة متهورة واستعراضية و1756 مخالفة لسرعات زائدة و2428 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير .

كما حررت ادارة الدوريات الخارجية من تحرير 41 الف مخالفة وضبطت 3 قضايا جمركية وضبطت 61 مركبة مطلوبة او مسروقة .

فيما بلغ مجموع ما انجزته ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف اقسامها ومحطات الفحص المتنقل 140363 معاملة مختلفة ( تجديد ترخيص المركبات ، تسجيل المركبات ،فحص السواقين ، تطوير الرخص ، تجديد الرخص وغيرها ) .

وتعمل الادارة لاستكمال منظومة الفحص من داخل مركبتك إذ سيباشر العمل بمحطات الفحص من داخل مركبتك في اقسام جنوب عمان واربد والمفرق خلال هذا الشهر .

6.محور العمليات :

تلقت مديرية العلميات والسيطرة 217387 اتصالا عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 نتج عنها 478400 بلاغ وحدث وتم التعامل معها جميعا

7. محور الادارات التخصصية :

-ادارة حماية الاسرة والاحداث : تعاملت مع 2354 قضية مرتبطة باختصاصاتها الاسرية وجنوح الاحداث وجرى التعامل معها وفق الاصول المتبعة ، إذ تمكن قسم التسوية من تسوية 178 قضية وشكوى دون اللجوء لمتابعة الشكاوى وبما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل والحدث .

– وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

استقبلت الوحدة خلال شهر كانون الثاني 1305 شكاوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا ( السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز .

* الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة :

إذ تعاملت الادارة مع 1367 مخالفة وقضية بيئية جرى اتخاذ الاجراءات القانونية خلالها، فيما قدمت الادارة خدماتها للسياح ومرتادي الاماكن السياحية وتعاملت مع 98 الف زائر و 12 وفدا رسميا .

*التنفيذ القضائي : إذ نفذت الادارة خلال شهر كانون ثاني 12147 طلبا قضائيا سواء لأشخاص مطلوبين او تعاميم اوطلبات الاخلاء والحجز .

** ادارة الاقامة والحدود

تعاملت الادارة من خلال كافة المعابر الحدودية والمطارات مع 267 الف مسافر قادم و 288 الف مسافر مغادر وتعاملت مع 11154 معاملة اقامة سنوية و 2749 معاملة اقامة مؤقتة .

** ادارة امن الجسور

تعاملت الادارة مع 40405 مسافرين قادمين و 45911 مسافرا مغادراً

**ادارة الاعلام والشرطة المجتمعية

الى جانب نشاطاتها الاعلامية والتوعوية التي تقوم بها على مدار الساعة من خلال اذاعة الامن العام و التواصل المباشر مع مختلف وسائل الاعلام ونشر الاخبار والرد على الاستفسارات الصحفية فقد نفذت الشرطة المجتمعية 454 مبادرة ونشاطا مجتمعيا في مختلف محافظات المملكة وبالتعاون والشراكة مع المواطنين والمؤسسات الاهلية والمجتمعية .

** النشاطات الرياضية

واصل رياضيو مديرية الامن العام تحقيق الانجازات إذ حصد نشامى فريق الامن العام للكيك بوكسينغ 5 ذهبيات ، 3 فضيات ، برونزيتين) في بطولة المملكة المفتوحة ، وحققوا(7) ميداليات ذهبية في بطولة الاحتراف الدولية في مدينة انطاليا التركية ، واحرز فريق الامن العام للماراثونات (5 ذهبيات ، 3 فضيات ، برونزيتين) في ماراثون مصر الدولي ، وحقق هجانة الامن العام ميداليتين ذهبيتين في بطولة عيد رياضة الهجانة الاول في مدينة شرم الشيخ المصرية ، ونجح فريق الامن العام للكراتيه من حصد (7) ميداليات ملونة (ذهبية ، فضية ، 5برونزيات) في تصفيات المنتخبات الوطنية .

* وشهد شهر كانون الاول تعيين الرائد علي هاشم الخلايلة من مرتبات ادارة الشرطة العربية والدولية، مديراً لمكتب الانتربول لتنسيق شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا / فرنسا وذلك بعد اجتيازه الامتحان بكفاءة ، ويحظى هذا المنصب الدولي باهمية كونه الجهة الوحيدة المعنية بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى الامانة العامة للانتربول لمكافحة المنظمة والعابرة للحدود والمعني كذلك ببناء قدرات العاملين في مكاتب الانتربول وسلطات انفاذ القانون في تلك الدول.