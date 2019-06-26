الأمن يجدد حملته ضد مطلقي العيارات النارية

عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام في إطار جهودها للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية تجديد حملاتها الأمنية حول تلك الظاهرة لضبط كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية واتخاذ كافة الإجراءات وأشدها بحق كل من يتجرأ على ارتكاب ذلك السلوك الخطر والمخالف لكافة القوانين والمهدد لحياة المواطن وسلامته.

وأكدت المديرية في بيانها أنه قد بوشر العمل بخطط أمنية للتصدي لتلك الظاهرة، ولأصدرت التعليمات لكافة قيادات الأقاليم والوحدات والإدارات الشرطية المعنية باتباع واتخاذ إجراءات ووسائل رقابية جديدة والتعامل بكل حزم وصرامة مع تلك الظاهرة وضبط كل من يقوم بها ومتابعة أية بلاغات أو معلومات ترد حولها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقهم وعدم التهاون معهم في انفاذ القانون وفرض حكم سيادة القانون على الجميع دون تمييز .

وأهابت مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين مساندة حملاتها والمشاركة بها للقضاء على تلك الظاهرة من خلال الابلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات تردهم عن كل من يقوم بذلك السلوك السلبي القاتل والمهدد للمجتمع وأفراده عبر الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 أو من خلال مختلف وسائل الاتصال الأخرى حيث سيتم التعامل مع ما يرد من المواطنين بكل سرية، إضافة إلى الدور التوعوي الذي يقوم به الأخوة المواطنين في مساعدة رجال الأمن العام في هذا الجانب ونشر التوعية ضد تلك الظاهرة ونبذ كل من يقوم بها للتصدي سوياً لها وصولاً الى مجتمع خال منها .