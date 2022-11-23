الأمن يحذر السائقين والأمطار الغزيرة تتساقط في معان

تشهد مناطق جنوب المملكة الآن تساقطا أمطار غزيرة وخاصة في مدينة معان و (جمرك وادي عربة ) نتيجة لبدايات تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها لجميع مستخدمي الطرق لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة حفاظا على سلامتهم.

وأهابت مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال المنخفض الجوي المتوقع بإتباع ما يلي :

1 – الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة ( خاصة في مناطق الاغوار والبحر الميت ) والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً وخاصة القاطنين في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفا من مداهمة مياة الأمطار لهم .

2 – تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية

3 – تدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار

4 – عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .

5 – أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .

6 – الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها عند تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى.

7 – خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .

8 – الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط .

9 – أخذ الحيطة والحذر عند تشكل الضباب خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر