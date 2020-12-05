الأمن يحذر المواطنين بخصوص الحالة الجوية

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه نظراً لما تشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي وتساقط الامطار بغزارة خاصة في المناطق الشرقية فانها تُهيب بالاخوة المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال حالة عدم الاستقرار الجوي ، والابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

ودعا المواطنين إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم، وتفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها وقد تداهم المنازل.

وحث المواطنين على الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية، والابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم