“الأمن” يحذر من الأحوال الجوية المتوقعه

الغد- تدعو مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل توقع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم بإتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد انزلاقات بسبب الهطولات المطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية خاصة في ساعات الصباح الباكر.

2- الإبتعاد عن مناطق تشكل السيول خاصة في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الجنوبية من المملكة، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.

4- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.