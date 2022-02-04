الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي متوقع تهيب مديرية الدفاع المدني بالإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :

1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .

2- الإبتعاد عن مجاري السيول والأودية والإنتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا .

3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها .

4- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .

5- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل .

6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.