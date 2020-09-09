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الأمن يحذر من تدني مدى الرؤية في الأزرق (صور)

منذ 17 دقيقة

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عمان – الغد – حذرت مديرية الأمن العام من تدني مدى الروية الفقية بمحطة الحرانة الأمنية في الأزرق

وقال إدارة الدوريات الخارجية عبر صفحتها في فيسبوك :

رياح مثيرة للغبار أمام محطة الحرانة الامنيه ومدى الرؤية الأفقية 100م.

أخي السائق:

تجنب السرعة خلال القيادة في المناطق التي تشهد غبار مع ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية تعمل بشكل جيد.

وعدم التردد في طلب المساعدة والنصح والإرشاد من الدوريات الخارجية المنتشرة على الطريق العام اذا دعت الحاجة لذلك.

الدوريات الخارجية بالموقع للدلالة والارشاد.

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